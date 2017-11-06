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175 лет назад 2016
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Симеоне: если Гризманн не забивает, а «Атлетико» побеждает, это хороший знак

Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 11-го тура испанской Примеры с «Депортиво» и поддержал форварда Антуана Гризманна. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Я вижу, что мы не проиграли ни разу уже в 11 матчах Примеры, что у нас есть 23 очка, что мы единственные, кто отнял очки у „Барселоны“ в турнире.

У нас сильная команда, а Гризманн — отличный игрок. Я думаю о позитивных моментах. Если у нас есть 23 очка, а Гризманн почти не забивает, это хороший знак. Он означает, что у нас есть ресурс для прогресса», — цитирует тренера AS.

«Атлетико» выиграл у «Депортиво» благодаря голу на 91-й минуте
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Депортиво Антуан Гризманн Диего Симеоне
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