Симеоне: если Гризманн не забивает, а «Атлетико» побеждает, это хороший знак

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 11-го тура испанской Примеры с «Депортиво» и поддержал форварда Антуана Гризманна. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Я вижу, что мы не проиграли ни разу уже в 11 матчах Примеры, что у нас есть 23 очка, что мы единственные, кто отнял очки у „Барселоны“ в турнире.



У нас сильная команда, а Гризманн — отличный игрок. Я думаю о позитивных моментах. Если у нас есть 23 очка, а Гризманн почти не забивает, это хороший знак. Он означает, что у нас есть ресурс для прогресса», — цитирует тренера AS.