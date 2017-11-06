Паредес: «Лужники» – прекрасный стадион, но арена «Зенита» в Петербурге не хуже

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес поделился впечатлениями от стадиона «Лужники», на котором его национальная команда 11 ноября сыграет в товарищеском матче с Россией.

«Лужники» – прекрасный стадион. После реконструкции он стал красивым и современным. Но я считаю, что наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже. Уверен, что мундиаль в России пройдёт замечательно и наш стадион будет одним из главных его украшений», — сказал Паредес.

Также хавбек «Зенита» прокомментировал тот факт, что помимо него в сборную Аргентины были вызваны ещё три игрока сине-бело-голубых: Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони.

«Это повод для гордости. Раз нас вызывают в сборную, значит, мы что-то делаем правильно. Мы все довольно молоды, понимаем, что нам ещё надо расти. Хочется верить, что и в будущем представители «Зенита» будут регулярно попадать в сборную Аргентины», — отметил Паредес.