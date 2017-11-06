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175 лет назад 2016
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В Федерации футбола Украины сообщили, что контракт с Шевченко ещё не продлён

Футбол

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий опроверг информацию, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с ФФУ до конца отборочного цикла Евро-2020.

«Контракт Шевченко действует до лета 2018 года. Он представил свою программу дальнейших действий, мы её рассмотрим и примем решение о его дальнейшей работе. Но контракт не был продлён до 2020 года. Я уже видел сообщения в СМИ, что мы продлили до 2020 года, но пока нет», — цитирует Записоцкого Sport Arena.

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Источник: Sportarena.com Сообщить об ошибке
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Сборная Украины — Футбол Андрей Шевченко ФФУ
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