В Федерации футбола Украины сообщили, что контракт с Шевченко ещё не продлён

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий опроверг информацию, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с ФФУ до конца отборочного цикла Евро-2020.



«Контракт Шевченко действует до лета 2018 года. Он представил свою программу дальнейших действий, мы её рассмотрим и примем решение о его дальнейшей работе. Но контракт не был продлён до 2020 года. Я уже видел сообщения в СМИ, что мы продлили до 2020 года, но пока нет», — цитирует Записоцкого Sport Arena.

Шевченко: у меня нет другого выхода, кроме как гарантировать выход на Евро-2020