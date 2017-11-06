Ибрагимович нарушил регламент во время вручения «Мальмё» кубка чемпионов Швеции

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович помог родному клубу, «Мальме», отпраздновать 20-ю победу в чемпионате Швеции.



Ибрагимович, который приближается к возвращению в состав «Манчестер Юнайтед» после травмы колена, был встречен массовыми овациями, когда вышел на поле, держа одной рукой чемпионский кубок.



Затем он нарушил регламент, пройдя мимо главы шведской федерации Карла-Эрика Нильсона, который должен был передать трофей капитану «Мальме» Маркусу Розенбергу. Вместо этого Ибрагимович жестом пригласил Розенберга пойти с ним на трибуну, где их ждала остальная часть команды, и сам вручил капитану трофей.

Фото доступно в «твиттере» клуба.