Дриусси не получал официального приглашения в сборную Аргентины

Накануне СМИ сообщили, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл в расположение сборной Аргентины в Москве, заменив в составе получившего травму форварда «Интера» Мауро Икарди, однако официальных сообщений о вызове Дриусси в сборную не было.



«Игрок не получал официального приглашения в сборную», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.



11 ноября на московском стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины. Официальные приглашения в аргентинскую национальную команду получили четверо игроков «Зенита» — Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Эмануэль Маммана.