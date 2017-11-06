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Дриусси не получал официального приглашения в сборную Аргентины

Футбол

Накануне СМИ сообщили, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл в расположение сборной Аргентины в Москве, заменив в составе получившего травму форварда «Интера» Мауро Икарди, однако официальных сообщений о вызове Дриусси в сборную не было.

«Игрок не получал официального приглашения в сборную», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

11 ноября на московском стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между сборными России и Аргентины. Официальные приглашения в аргентинскую национальную команду получили четверо игроков «Зенита» — Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Эмануэль Маммана.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Зенит Себастьян Дриусси
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