Шевченко: не считаю правильным платить за товарищеские игры

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии контрольной встречи с командой Словакии дал понять, что не разделяет идеи оплачивать проведение товарищеских матчей. Ранее сообщалось, что сборная Аргентины запросила за возможность проведения игры с Украиной свыше $ 1 млн.



«На сбор мы пригласили много новых игроков, которых планируем просматривать и дать возможность каждому себя проявить. Дадим возможность новичкам сыграть за сборную, а кому-то предоставим отдых. Посмотрим, как дебютанты себя проявят.



Шли разговоры о матче с Аргентиной, о суммах. Я лично был против этой встречи. Сложный период для страны, и я не считаю правильным платить за товарищеские игры, с кем мы бы ни играли. Я буду стараться подключать личные связи — буду говорить и уже говорил со многими тренерами ведущих команд. Будет отлично, если организуем сильные спарринги, это лучше всего. Но мы и сейчас играем с хорошей командой Словакией. Это добротная команда. В следующем сезоне все силы будут направлены на то, чтобы найти хороших спарринг-партнёров», — сказал Шевченко в ходе своей пресс-конференции.

Уткин: Украина бы платила за матч с Аргентиной. Россия — совсем другое