Вальверде просил руководство «Барселоны» покупать лишь игроков основного состава

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ясно обозначил свою позицию относительно приобретения новых футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, наставник каталонской команды просил руководство клуба приобретать лишь таких игроков, которые будут играть в основном составе. Для Вальверде непонятна трансферная политика, которая осуществлялась во времена его предшественника Луиса Энрике. По его мнению, если и подписывать соглашение с игроком, то только с тем, кто способен усилить нынешний состав сине-гранатовых.

По итогам 11 туров Примеры «Барселона» с 31 очком единолично возглавляет турнирную таблицу.