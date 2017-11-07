Болельщики накормили игроков «Луч-Энергии», жалующихся на невыплату зарплат

Болельщики «Луч-Энергии» в понедельник посетили базу владивостокской команды и накормили игроков супом. Поводом для этого стала акция протеста, когда игроки из-за невыплат зарплат задержали начало матча с «Химками» (1:1).



«Мы услышали крик души ребят. Будем организовывать обед после тренировки: сварим суп и приготовим макароны по-флотски. Участвует в этой акции десять человек. Посмотрим, как отреагируют на это футболисты и вышестоящие чиновники. Мы не хотим, чтобы ребята купили билеты и разъехались по домам. Если нужно будет, то повторим эту акцию не один раз», — цитирует VL.ru болельщицу Елену Муромскую.



«Дело не в том, что болельщики приготовили нам суп, привезли чай, кофе. Нам просто приятно, что они нас поддерживают и понимают. Они сейчас увидели ситуацию изнутри. Пусть болельщики как можно чаще приезжают, мы играем для них, стараемся. Это наша отдушина. Что касается нашей акции, то после матча с «Химками» ни одного действия со стороны руководства клуба или края не было. Ничего не было сказано, мы так же остаемся в неведении. Мы не знаем, что делать дальше, может быть, прибегнуть к более решительным действиям. Хотим, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. На игру мы настроены положительно, а на то, что находится около футбола, сил уже не осталось», – сказал капитан команды Антон Килин.



Также издание сообщает, что в понедельник врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провёл встречу с исполнительным директором клуба Александром Голубчиковым.

Футболисты «Луч-Энергии» задержали начало матча с «Химками» в знак протеста