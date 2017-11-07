Найнгголан: «Рома» находится на верном пути, но о скудетто говорить не хочу

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан прокомментировал выступление своей команды в текущем сезоне итальянской Серии А. В 11 матчах римляне одержали 9 побед и потерпели 2 поражения, расположившись на 5-й строчке.

«Я не хочу говорить о скудетто. «Рома» на верном пути, но нужно сосредоточиться. Ди Франческо заставляет всех чувствовать себя важными, даже тех, кто играет меньше. Они парой дают больше, потому что знают, их шанс наступит. Мы готовы, и показываем, что находимся на одной волне.

Что касается вызова в сборную, то я счастлив. Теперь посмотрим, что будет дальше. Было трудное время. Надеюсь, сохраню за собой место в сборной», — цитирует Найнгголана Football Italia.