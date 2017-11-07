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175 лет назад 2016
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Тер Штеген: лучший гол Месси? Даже YouTube не знает ответа на этот вопрос

Футбол

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не смог ответить на вопрос о том, какой из голов нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси является лучшим в его карьере. Немецкий футболист отвечал на вопросы любителей футбола на своей странице в социальной сети «Твиттер» и отметил, что трудно делать выбор из стольких голов футболиста сборной Аргентины.

«Лучший гол Месси? Даже YouTube не знает ответа на этот вопрос», — сказал тер Штеген.

Отвечая на вопрос об игре команды, тер Штеген сказал: «Мы отлично стартовали в сезоне и можем усовершенствовать свою игру. Впереди много сложных и интересных матчей».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Лионель Месси Марк-Андре тер Штеген
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