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175 лет назад 2016
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«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Севильи» Лангле

Футбол

Защитник «Севильи» Клеман Лангле попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es. Тренерский штаб каталонцев хочет укрепить оборону, и центральный защитник «Севильи» является главной трансферной целью на лето.

В контракте французского футболиста прописана сумма отступных в размере € 30 млн. Стоит отметить, что Клеман Лангле перешёл в «Севилью» в январе 2017 года за € 5 млн из «Нанси».

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в 16 официальных матчах на клубном уровне и забил 2 гола.

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Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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