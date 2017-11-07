«Уфа» примет участие в коммерческом турнире и назвала своих соперников

В календарную паузу в российской футбольной Премьер-Лиге, связанную с матчами национальных команд, «Уфа» примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017.



Матчи состоятся на Кипре с 8 по 11 ноября, а помимо «Уфы» за кубок будут бороться два кипрских коллектива — «АЕЛ» (Лимасол) и «Пафос» из одноимённого города, сообщает пресс-служба уфимского клуба.



Календарь турнира:

8 ноября: «Пафос» — «АЕЛ» (Лимасол)

10 ноября: «АЕЛ» (Лимасол) – «Уфа» (Уфа)

11 ноября: «Уфа» (Уфа) — «АЕЛ» (Лимасол)