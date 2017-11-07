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175 лет назад 2016
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«Уфа» примет участие в коммерческом турнире и назвала своих соперников

Футбол

В календарную паузу в российской футбольной Премьер-Лиге, связанную с матчами национальных команд, «Уфа» примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017.

Матчи состоятся на Кипре с 8 по 11 ноября, а помимо «Уфы» за кубок будут бороться два кипрских коллектива — «АЕЛ» (Лимасол) и «Пафос» из одноимённого города, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Календарь турнира:

8 ноября: «Пафос» — «АЕЛ» (Лимасол)
10 ноября: «АЕЛ» (Лимасол) – «Уфа» (Уфа)
11 ноября: «Уфа» (Уфа) — «АЕЛ» (Лимасол)

«Спартак» — «Уфа» — 3:1. Видеообзор матча
Источник: Официальный сайт ФК "Уфа" Сообщить об ошибке
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