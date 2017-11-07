Клозе представит кубок чемпионата мира во время финальной жеребьёвки в Москве

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе представит кубок чемпионата мира во время финальной жеребьёвки ЧМ-2018 в Москве. Об этом говорится на официальном сайте ФИФА. 7 ноября Клозе подтвердил своё участие.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира вынесет кубок чемпионата мира на сцену Государственного Кремлёвского дворца.

«По вполне очевидным причинам с чемпионатами мира у меня связаны совершенно особые воспоминания. Для меня большая честь даже после завершения карьеры оставаться частью чемпионата мира. Особенно почётно представить России и всему миру этот кубок, за который мы бились и который завоевали в 2014 году в Бразилии.

Жеребьёвка — это удивительное событие! Ты знаешь, что внимание всего футбольного мира приковано к ней, и в эти минуты испытываешь невероятные чувства в ожидании результатов. В этом году я уже приезжал в Россию на Кубок конфедераций и не сомневаюсь, что нас ждёт великолепная финальная жеребьёвка турнира — достойная прелюдия к чемпионату мира в следующем году», — рассказал Клозе.

В ходе финальной жеребьёвки ЧМ-2018 32 команды, выигравшие отборочный турнир, будут разбиты на восемь групп в соответствии с процедурой, утверждённой в сентябре. Команды будут распределены по четырём корзинам в соответствии с рейтингом ФИФА, опубликованным в октябре 2017 года. Одним из восьми ассистентов жеребьёвки станет легенда российского футбола Никита Симонян, а имена ещё семи ассистентов будут объявлены в ближайшие недели.