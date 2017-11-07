Тренер «Луча-Энергии» написал заявление о приостановлении трудовой деятельности

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк написал заявление о приостановлении трудовой деятельности. В пресс-службе клуба эту информацию не подтвердили и не опровергли, сообщает VL.ru.

Жолт Хорняк написал заявление в связи с четырёхмесячной задержкой зарплаты. Днём ранее подобное заявление написал администратор «Луча». По неподтверждённым данным, на домашней игре с «Волгарём» 8 ноября руководить командой будет Анатолий Агрофенин.

Ранее стало известно, что перед игрой 22-го тура ФНЛ футболисты «Луча-Энергии» встретятся с губернатором.