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175 лет назад 2016
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ФНЛ назвала лучшего футболиста октября по версии лиги

Футбол

Защитник «Оренбурга» Дмитрий Андреев стал лучшим игроком месяца в Футбольной национальной лиге и по версии лиги, и по версии болельщиков, голосовавших на сайте лиги. В октябре оренбуржцы не проиграли ни одной встречи, пропустив в четырёх турах всего один гол с пенальти. В голосовании болельщиков на официальном сайте лиги за Андреева проголосовали 33,8% участников.

Второе место занял вратарь «Авангарда» Александр Саутин, который в прошлом месяце в четырёх матчах пропустил три мяча. На третьем месте по версии ФНЛ — голкипер «Енисея» Михаил Филиппов. В четырёх встречах он пропустил четыре гола.

«Енисей» продлил серию без поражений в ФНЛ до 16 матчей
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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