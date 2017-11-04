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«Енисей» продлил серию без поражений в ФНЛ до 16 матчей

Футбол

В матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Футбол-арена Енисей» местный «Енисей» принимал «Сибирь» из Новосибирска.

Сильнейшего команды выявить не сумели и забитыми мячами зрителей порадовать не смогли. Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет уже 16 матчей.

В таблице первенства подопечные Дмитрия Аленичева располагаются на первой строчке, опережая на восемь очков «Крылья Советов», которые сегодня могут сократить отставание.

Что касается «Сибири», то команда Сергея Кирсанова занимает 10-е место в таблице Футбольной национальной лиги.

ФНЛ - Первый дивизион. 21-й тур
04 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
0 : 0
Сибирь
Новосибирск
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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