«Енисей» продлил серию без поражений в ФНЛ до 16 матчей

В матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Футбол-арена Енисей» местный «Енисей» принимал «Сибирь» из Новосибирска.

Сильнейшего команды выявить не сумели и забитыми мячами зрителей порадовать не смогли. Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет уже 16 матчей.

В таблице первенства подопечные Дмитрия Аленичева располагаются на первой строчке, опережая на восемь очков «Крылья Советов», которые сегодня могут сократить отставание.

Что касается «Сибири», то команда Сергея Кирсанова занимает 10-е место в таблице Футбольной национальной лиги.