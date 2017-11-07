Бернарду Силва: цель сборной Португалии – выиграть ЧМ-2018 в России

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Саудовской Аравией (10 ноября) и США (14 ноября), а также рассказал, что португальцы будут стремиться выиграть чемпионат мира 2018 года в России.

«Мы хотим как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. Горд, что представляю свою страну. Хотим добиться победы в двух контрольных матчах. Каждый футболист выложится по максимуму. Саудовская Аравия будет играть на чемпионате мира, так что они заслуживают уважения. США там не сыграют, но и у них сильная команда.

Что касается чемпионата мира, то наша цель – победа. Сборная Португалии всегда играет только на победу. Пусть мы не фавориты, но сделаем всё возможное, чтобы выиграть турнир», — сказал Силва на пресс-конференции.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.