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175 лет назад 2016
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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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В Ростове на защиту от террористов во время ЧМ-2018 потратят ещё 36 млн рублей

Футбол

На строительство удалённого пункта досмотра грузов и транспорта из городского бюджета будет выделено 36,1 млн рублей. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев. По словам чиновника, его создание необходимо для предотвращения террористических диверсий во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Пункт досмотра разместится в левобережной зоне в трёх километрах от нового стадиона и будет работать во время проведения игр чемпионата мира. На его создании настаивают силовые ведомства и оргкомитет», — цитирует Лебедева 161.ru.

Он также добавил, что после завершения мундиаля площадка будет использоваться как перехватывающая парковка для большегрузных автомобилей, в частности для перевозчиков зерна.

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Источник: 161.ru Сообщить об ошибке
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