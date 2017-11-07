В Ростове на защиту от террористов во время ЧМ-2018 потратят ещё 36 млн рублей

На строительство удалённого пункта досмотра грузов и транспорта из городского бюджета будет выделено 36,1 млн рублей. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев. По словам чиновника, его создание необходимо для предотвращения террористических диверсий во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Пункт досмотра разместится в левобережной зоне в трёх километрах от нового стадиона и будет работать во время проведения игр чемпионата мира. На его создании настаивают силовые ведомства и оргкомитет», — цитирует Лебедева 161.ru.

Он также добавил, что после завершения мундиаля площадка будет использоваться как перехватывающая парковка для большегрузных автомобилей, в частности для перевозчиков зерна.