Панов опубликовал фото с топорами и подписью «За „Спартак“!»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который последнее время является болельщиком московского «Спартака», на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал фото с топорами и подписью: «За Спартак».

«За «Спартак» Москва. Врагов не считают, их побеждают», — говорится в сообщении.

Александр Панов является воспитанником «Зенита», за который с перерывами играл с 1993 по 1994 год, с 1997 по 2000 и с 2006 по 2007 год.

Фото Александра Панова с топорами можно посмотреть на странице бывшего футболиста во «ВКонтакте».