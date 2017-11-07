Источник: «ПСЖ» сорвал трансфер Мбаппе в «Барселону» в самый последний момент

Французский канал L'Equipe 21 в своём документальном фильме «Исключительный Килиан Мбаппе» рассказал, как форвард прошлым летом был близок к переходу в «Барселону», однако в последний момент всё-таки перебрался в «ПСЖ», сообщает Sport.es.

Отмечается, что за день до закрытия трансферного окна «Барселона» договорилась с «Монако» о переходе 18-летнего игрока, в то время как у «ПСЖ» такой договорённости не было. Каталонский клуб, возмущённый уходом форварда Неймара в парижскую команду, договорился с монегасками об обмене своего полузащитника Арда Турана на Мбаппе с доплатой. Всё было готово к оформлению трансфера, футболиста в аэропорту уже ждал самолёт, однако в последний момент сделка была отменена, а нападающий перешёл в «ПСЖ».