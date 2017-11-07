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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Косельни решил завершить карьеру в сборной Франции после ЧМ-2018

Футбол

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни принял решение уйти из сборной Франции после чемпионата мира — 2018.

«Думаю, уйду из сборной Франции. Осталось шесть месяцев, чтобы наслаждаться временем в национальной команде. После этого придёт время уступить место молодым игрокам. Думаю, я сделал то, что хотел сделать, в этой команде», — приводит слова 32-летнего Косельни интернет-издание Goal.

Косельни дебютировал в сборной Франции в 2011 году, провёл за национальную команду 49 матчей и забил один гол. Он был участником Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

Косельни: у меня нет никаких причин покидать «Арсенал»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Сборная Франции — Футбол Лоран Косельни
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