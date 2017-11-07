Тренер «Луча-Энергии»: происходящее в клубе — большой шок

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал ситуацию с четырёхмесячной задержкой зарплаты в клубе. Ранее сообщалось, что словацкий специалист написал заявление о приостановлении трудовой деятельности, но официально эту информацию не подтвердили.

«То, что болельщики приехали, чтобы накормить футболистов, было для меня шоком, но такой поступок вызывает большое уважение. Значит, есть люди, которые любят футбол и понимают, чего нам не хватает. Мы живём так уже месяца полтора. Живём сегодняшним днём и не знаем, что будет завтра. У команды есть желание работать, но не хватает элементарных вещей. Конечно, в карьере бывали небольшие проблемы с зарплатами, но они решались в течение 2-3 недель. Происходящее сейчас для меня большой шок.

Стараемся на тренировках максимально заниматься с игроками, но у них в головах ещё и вопросы по питанию и проживанию, которые профессиональный футболист не должен решать. Директор клуба Александр Голубчиков говорил, когда со мной заключали контракт, что деньги есть до декабря, вопросов по зарплатам не будет, ребята хотят в футбол играть. Из обещанного осталось только, что ребята хотят играть в футбол, и больше ничего. Мы сами за 3,5–4 месяца ни рубля не получили. Бесплатно здесь работаем. Живём за счёт денег, которые у нас были на счетах, но вечно это не может продолжаться, мы тоже люди.

Уверен, новый губернатор и его люди изменят ситуацию. Так не может дальше продолжаться. Слышал, что второй год такая ситуация в клубе. Очень жаль, что это чувствуют и болельщики. Мы хотим, чтобы они получали удовольствие, приходя на игры.

По поводу того, выйдет ли команда на домашнюю игру 8 ноября с «Волгарем», могу сказать однозначно: игроки хотят выйти на поле. Пока неизвестно, будет ли предыгровая тренировка. Команда хочет тренироваться два раза в день, но мы не можем, потому что нет питания. У игроков просто сил не хватит на вторую тренировку. Если мы её сделаем, то на следующий день будет большое количество травм.

Сколько готовы это терпеть? Думаю, мы уже достаточно терпели. На выездах есть питание, поэтому наши футболисты там лучше играют. Дома не знаю, что они едят. Любительский клуб может так работать, но никак не профессиональный. Хотелось бы, чтобы ситуация нормализовалась», — цитирует Хорняка VL.ru.