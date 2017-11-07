Арбитр Ирматов будет работать на клубном чемпионате мира в ОАЭ

Арбитр Равшан Ирматов из Узбекистана будет работать на матчах клубного чемпионата мира, который состоится в ОАЭ.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, помимо бригады Ирматова, матчи турнира, который пройдёт в Абу-Даби и Эль-Айне с 6 по 16 декабря, будут обслуживать немец Феликс Брих, сенегалец Маланг Дьедиу, мексиканец Сесар Артуро Рамос Паласуэлос, бразилец Сандро Рикки новозеландец Мэтт Конгер. Таким образом, на клубном ЧМ будут представлены судьи от каждой конфедерации.



Ещё восемь арбитров отобраны ФИФА для работы с системой видеоассистента: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар), Марк Гейгер (США), Андрес Кунья (Уругвай), Вилтон Сампайо (Бразилия), Мауро Виглиано (Аргентина), Артур Диаш (Португалия), Клеман Турпен (Франция) и Феликс Цвайер (Германия).

Участниками предстоящего клубного чемпионата мира станут «Реал» (Испания), «Пачука» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Джазира» (ОАЭ) и «Видад» (Марокко). В конце ноября станут известны клубы, которые представят на турнире Южную Америку и Азию.