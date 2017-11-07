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175 лет назад 2016
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Зинченко может провести вторую половину сезона в «Жироне»

Футбол

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Жироне», сообщает FootballHub.

По информации источника, клуб из испанской Примеры проявляет интерес к экс-игроку «Уфы» и рассчитывает взять его в аренду в зимнее трансферное окно.

Зинченко недавно дебютировал за взрослую команду «Манчестер Сити». Он принял участие в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном». Встреча завершилась победой «горожан» в серии пенальти — 4:1. «Жирона» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Жирона Александр Зинченко Трансферы
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