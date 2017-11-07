Форвард «Эвертона» Миральяс публично извинился за поведение на тренировке

Нападающий «Эвертона» Кевин Миральяс в своём «инстаграме» принёс извинения за поведение.

Накануне Sky Sports сообщил, что бельгиец и его партнёр по команде, Морган Шнейдерлен, за недостаточное старание были изгнаны с тренировки 4 ноября временно исполняющим обязанности главного тренера Дэвидом Ансуортом. Однако, по словам Миральяса, эта информация не совсем соответствует действительности.

«Хотел бы прояснить ситуацию после ряда публикаций в СМИ. Меня не выгоняли с тренировки за недостаточное старание. Я покинул тренировку по решению тренера, поскольку пребывал в расстроенном состоянии. Это произошло вследствие того, что я предан клубу с 2012 года и не могу смириться с нашим текущим положением. Приношу извинения президенту и владельцу «Эвертона», партнёрам по команде и тренерскому штабу, что не смог справиться с расстройством», — написал Миральяс.