Врач Усмана Дембеле считает, что игрок может восстановиться к матчу с «Реалом»

Врач Сакари Окава, который принимал участие в операции на бедре нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, выразил мнение, что футболист может успеть восстановиться к гостевому матчу 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (22 декабря), несмотря на противоположные первоначальные прогнозы.

«Восстановление Дембеле проходит немного быстрее, чем ожидалось. Его возвращение на поле к матчу с «Реалом» возможно, однако гарантировать этого не могу. Усман сможет начать работу с мячом уже в середине ноября», — цитирует Окаву AS со ссылкой на эфир Catalan SER.

Дембеле в середине сентября получил разрыв сухожилий левого бедра. По мнению врачей, восстановление должно было длиться 3-4 месяца. Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что не ожидает возвращения на поле Дембеле раньше католического Рождества.