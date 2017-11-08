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175 лет назад 2016
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FA не будет наказывать Венгера за высказывание о «нырке» со стороны Стерлинга

Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер избежит дисциплинарных мер со стороны Футбольной ассоциации Англии за высказывание относительно симуляции со стороны полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.

После поражения от «горожан» со счётом 1:3 в гостевом матче 11-го тура АПЛ 5 ноября Венгер заявил: «Я считаю, что судья зря дал пенальти. Мы знаем, что Рахим Стерлинг любит «нырять», он делает это очень хорошо. И третий гол был забит из офсайда. Нетрудно принять обычную победу „Сити“, это хорошая команда, но такое поражение неприемлемо».

Предполагалось, что слова Венгера могут стать объектом разбирательства со стороны FA, но в итоге никаких действий по отношению к французу предпринято не было.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Манчестер Сити Арсен Венгер Рахим Стерлинг
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