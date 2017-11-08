У «ПСЖ» могут возникнуть проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18, сообщает BFMTV. Перед началом следующего сезона УЕФА проведёт проверку бюджета клуба и трансферной кампании парижан образца лета-2017.
Парижский клуб в минувшее межсезонье подписал контракт с защитником Дани Алвесом (бесплатно), а также форвардами Неймаром (€ 222 млн) и Килиана Мбаппе (в аренду с обязательством выкупа за € 180 млн).
Ранее представители «ПСЖ» провели встречу с руководителями УЕФА и представили всю необходимую информацию о контрактах Неймара и Мбаппе. Чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плей, «ПСЖ» теперь необходимо выручить от продажи собственных футболистов около € 80 миллионов в зимнее трансферное окно. Руководство парижан готово расстаться с хавбеками Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой.
В этом сезоне клубу уже не грозят санкции, но УЕФА может исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов сезона-2018/19.
СМИ: «ПСЖ» нужно продать игроков на € 80 млн, чтобы не быть исключённым из ЛЧ
У «ПСЖ» могут возникнуть проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей в сезоне-2017/18, сообщает BFMTV. Перед началом следующего сезона УЕФА проведёт проверку бюджета клуба и трансферной кампании парижан образца лета-2017.