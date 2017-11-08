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175 лет назад 2016
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Маскерано намекнул на возможный уход из «Барселоны» и возвращение в Аргентину

Футбол

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано выразил недовольство количеством игрового времени, которое получает в каталонском клубе. По словам 33-летнего футболиста, он не исключает возможности смены клуба и возвращения в Аргентину.

«Главное для меня — быть счастливым. Решение я буду принимать в зависимости от того, как пойдут дела. Очевидно, что в „Барселоне“ я не играю так часто, как раньше. Да, я всё ещё выхожу на поле, я в обойме команды. Участие в каждой игре я заслуживаю на тренировках. Мне явно хочется играть больше, но я не говорю, что другие ребята также не заслуживают этого.

Я всегда анализирую ситуацию. У меня не было никаких предложений из Аргентины, и я пока даже не думал об этом. Но посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Маскерано The Sun со ссылкой на TyC Sports.

Маскерано по окончании сезона хочет продолжить карьеру в США
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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