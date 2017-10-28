Маскерано по окончании сезона хочет продолжить карьеру в США

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано намерен покинуть каталонский клуб по окончании сезона-2017/18, сообщает английская версия сайта Sport.es.
Аргентинец планирует продолжить карьеру в США. Маскерано уведомил клуб, что не хочет ехать в Китай, Катар или другие экзотические страны. 33-летний защитник намерен переехать в США, и если будет вариант, который удовлетворит его требования, «Барселона» позволит ему уйти. Если такого варианта не возникнет, Маскерано останется.
Маскерано выступает за «Барселону» с 2010 года, его контракт с сине-гранатовыми заканчивается летом 2019 года.
Маскерано задумался об уходе из «Барселоны»