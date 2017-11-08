Джеррард по просьбе Сиссе поддержал травмированного 19-летнего футболиста

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард по просьбе своего бывшего партнёра по мерсисайдскому клубу Джибриля Сиссе выразил слова поддержки травмированному 19-летнему футболисту швейцарского «Ивердона» Флориану Гудиту, сообщает The Sun. Сиссе вместе с Гудитом в настоящее время выступают за «Ивердон» в третьем швейцарском дивизионе. Минувшим летом Флориан перенёс сложную операцию на крестообразных связках колена и в настоящее время проходит реабилитацию.

36-летний Сиссе, выступавший в «Ливерпуле» с 2004 по 2006 год, связался с Джеррардом и попросил его поддержать Гудита, для которого Стивен является кумиром. Джеррард выполнил просьбу и позвонил Гудиту.

«Привет, Флориан! Это Стивен Джеррард. Я действительно очень огорчён из-за твоей травмы. Джибриль рассказал мне о твоём повреждении. Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Береги себя», — сказал Джеррард.