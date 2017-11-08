«Реал» и «Барселона» нацелились на полузащитника «Фламенго» Линколна

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в услугах полузащитника «Фламенго» Линколна, сообщает Marca.

16-летний футболист, защищающий цвета сборной Бразилии до 17 лет, был недавно переведён из резервной в главную команду «Фламенго». Раньше он время от времени привлекался к тренировкам с основным составом бразильского клуба.

Линколн считается одним из самых перспективных молодых футболистов бразильского футбола. В стране считают, что в скором времени он пополнит ряды одного из европейских грандов. «Фламенго» в свою очередь намерен получить за него не менее € 30 млн.