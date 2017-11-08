Врио губернатора Приморья: будем искать спонсоров, ожидаем выхода в РФПЛ

Спортивный директор «Луча-Энергии» Евгений Стрижиченко назначен исполнительным директором владивостокского клуба. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, он сменил Александра Голубчикова, пребывавшего на этом посту с 2015 года.

Решение о кадровых перестановках было обнародовано на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с работниками и игроками клуба сегодня, 8 ноября.

«Решение соответствует новой концепции развития клуба. Мы ожидаем, что с назначением Евгения Стрижиченко на должность исполнительного директора “Луча-Энергии” команда будет показывать стабильный результат и выйдет в Премьер-Лигу.

Конечно, мы будем помогать спорту, искать спонсоров, решать какие-то текущие вопросы, но и вы должны показывать результат – играть так, чтобы стадионы были полными, чтобы люди хотели идти туда и получать положительные эмоции, а не расстраиваться", – сказал врио губернатора.

Встреча 21-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» — «Химки» началась с 15-минутной задержкой. Причина – протест игроков клуба из Владивостока против невыплаты зарплаты. Ранее стало известно, что футболисты «Луча-Энергии» встретятся с губернатором перед игрой 22-го тура ФНЛ.