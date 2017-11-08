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175 лет назад 2016
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Болельщик «Спартака», которому разбили голову, подал на испанскую полицию в суд

Футбол

Болельщик «Спартака» подал в суд на испанскую полицию после выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2). Полиция применила силу к фанатам красно-белых, в результате чего одному из них разбили голову.

В итоге болельщик, которого зовут Сергей, подал иск против действий полиции. Он обвиняет органы правопорядка в неоправданном насилии.

«В Севилье нам отказали различные органы. Заявление подали в Барселоне. Друзья в Москве собрали видеодоказательства и сделали фотографию того, кто меня ударил. Приложили все документы. Со слов того, кто принимал заявление, он переправил его в Мадрид. Если следствие установит, что спецсредства применялись без оснований, можно будет жаловаться в Европейский суд по правам человека и требовать компенсацию», — рассказал болельщик в беседе с Иваном Карповым.

Испанские полицейские применили силу к фанатам «Спартака» после матча в Севилье
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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