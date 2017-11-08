Болельщик «Спартака», которому разбили голову, подал на испанскую полицию в суд

Болельщик «Спартака» подал в суд на испанскую полицию после выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2). Полиция применила силу к фанатам красно-белых, в результате чего одному из них разбили голову.

В итоге болельщик, которого зовут Сергей, подал иск против действий полиции. Он обвиняет органы правопорядка в неоправданном насилии.

«В Севилье нам отказали различные органы. Заявление подали в Барселоне. Друзья в Москве собрали видеодоказательства и сделали фотографию того, кто меня ударил. Приложили все документы. Со слов того, кто принимал заявление, он переправил его в Мадрид. Если следствие установит, что спецсредства применялись без оснований, можно будет жаловаться в Европейский суд по правам человека и требовать компенсацию», — рассказал болельщик в беседе с Иваном Карповым.