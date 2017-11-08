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175 лет назад 2016
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«Реал» может приобрести в январе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мату

Футбол

«Реал» намерен в январе будущего года усилить свой состав полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой, сообщает Daily Express

Действующий контракт испанца с манкунианцами истекает летом 2018 года, поэтому «красные дьяволы» могут согласиться продать своего игрока, чтобы не расстаться с ним бесплатно в июне.

Отметим, что Мата является воспитанником академии «Реала». В нынешнем сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате Англии и забил один гол. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 29-летнему футболисту со стороны «Манчестер Сити» и «Валенсии».

«Манчестер Сити» готов предложить контракт Мате
Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
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