Ан. Миранчук: хотел бы взять футболку Месси, но у нас 11 игроков плюс запасные

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук в преддверии товарищеского матча со сборной Аргентины признался, что хотел бы поменяться футболками с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Да, хотелось бы взять футболку Месси, но у нас играет 11 человек плюс ещё запасные. Если будет переполох, то ради бога. Я в этом не участвую. Меня периодически спрашивают знакомые о билете. Кому могу, тому помогу. А вам тоже нужно? Уже, наверное, не смогу помочь.

Сегодня будем просматривать сборную Аргентины. Хотя вроде все знают как она играет. Все-таки топ-команда. Посмотрим ее плюсы и минусы. Мы сейчас переходим к более интенсивным тренировкам», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября в Москве, на стадионе «Лужники». Приобрести билеты на игру можно на «Чемпионате».