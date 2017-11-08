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Ан. Миранчук: хотел бы взять футболку Месси, но у нас 11 игроков плюс запасные

Футбол

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук в преддверии товарищеского матча со сборной Аргентины признался, что хотел бы поменяться футболками с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Да, хотелось бы взять футболку Месси, но у нас играет 11 человек плюс ещё запасные. Если будет переполох, то ради бога. Я в этом не участвую. Меня периодически спрашивают знакомые о билете. Кому могу, тому помогу. А вам тоже нужно? Уже, наверное, не смогу помочь.

Сегодня будем просматривать сборную Аргентины. Хотя вроде все знают как она играет. Все-таки топ-команда. Посмотрим ее плюсы и минусы. Мы сейчас переходим к более интенсивным тренировкам», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября в Москве, на стадионе «Лужники». Приобрести билеты на игру можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Барселона ФК Локомотив Антон Миранчук Лионель Месси
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