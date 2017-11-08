До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мещеряков: кто-то раскачивает лодку, а с Геркусом у нас нормальные отношения

Футбол

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в прессе новость о том, что на заседании совета в четверг он инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса.

«Всё это интересно, только я почему-то не знаю о том, что инициирую его отставку. Не представляю, откуда появляется такая информация. Непонятно чего хотят этим добиться, может хотят расшатать лодку.

Что касается работы Ильи Геркуса, то я никогда ни кем недоволен. Когда я буду кем-то доволен, то я сразу сам покину свой пост. Если кто-то доволен, значит он неправильно занимает собственное место и ему пора сворачиваться. У нас с Геркусом нормальные рабочие отношения", — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Сёмин и Гончаренко придушили друг друга. Не в драке
Тренеры «Локомотива» и ЦСКА подарили одну из самых интересных тактических дуэлей российского сезона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Анатолий Мещеряков Илья Геркус
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент