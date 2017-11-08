«Локомотив»: повестку дня заседания совета директоров не раскрываем

Московский «Локомотив» не раскрывает повестку дня ближайшего заседания совета директоров. Заседание состоится в четверг, 9 ноября.
«Повестку дня заседания совета директоров не раскрываем и не комментируем», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».
Сегодня издание «Р-Спорт» сообщило, что председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в четверг инициирует отставку президента столичного клуба Ильи Геркуса, однако позже Мещеряков в интервью «Чемпионату» опроверг данную информацию.
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