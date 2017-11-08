Исинбаева: буду болеть за Россию. Верю в чудо, что наша команда выиграет ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева призналась, что верит в победу российских футболистов на чемпионате мира по футболу—2018. Об этом Исинбаева рассказала во время презентации Кубка мира в Волгограде.

Официальная церемония старта тура кубка ЧМ-2018 состоялась 9 сентября, после чего трофей отправился в путешествие. В общей сложности его увидят жители 24 городов России от Владивостока до Калининграда. За 123 дня он преодолеет 26 тыс. километров.

«Я буду искренне болеть за российскую сборную. Верю в чудо, что наша команда выиграет», — цитируют Инсинбаеву «Аргументы и факты» в Волгограде.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото Елены Исинбаевой с кубком мира можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.