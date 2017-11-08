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Модельер Зайцев: новая форма сборной России – лёгкая, лаконичная и неназойливая

Футбол

Российский модельер Слава Зайцев высказал мнение о новой форме сборной России по футболу, в которой команда будет выступать на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Мне очень понравилась новая форма сборной России – лаконично и легко. Здорово, что напоминает форму СССР из 80-х годов. Выглядит приятно. Форма получилась очень чистой. Основной — красный цвет, а синий и белый в дополнение – выглядит неназойливо. Эту форму делал adidas, жалко, что не можем сделать такую сами. Стоит отдать должное дизайнерам и создателям – молодцы», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото доступно на официальной странице сборной России в социальной сети «Твиттер».

Представлена домашняя форма сборной России на чемпионат мира — 2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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