Нойштедтер: пацаны в сборной России нормально обходятся со мной, много смеёмся

Игрок сборной России Роман Нойштедтер рассказал о настроении в национальной команде.

«Пацаны все нормально обходятся со мной, у нас хорошая команда. Много смеёмся. Мне нравится сюда приезжать. Я себя хорошо чувствую. Больше всего я общаюсь с Фёдором Смоловым, переписываемся с ним часто, я спрашиваю, как у него дела в «Краснодаре». С Раушем тоже. Я ему помогаю. Общаемся в сборной на русском. На иностранных языках — нельзя. У меня мама и папа русские. Я никогда не забуду, откуда я и где родился. Это и повлияло на выбор сборной.



Самый сильный игрок сборной России? Это команда! У нас нет таких игроков, как Месси или Роналду. Важна вся команда и игроки. Должна быть хорошая атмосфера. В Европе на слуху были Аршавин и Жирков. В Турции знают Смолова, Жиркова и Аршавина, о Кокорине пока не спрашивают.



Нашей команде надо хорошо играть в атаке и обороне против Аргентины и Испании. Надо очень хорошо готовиться, знать, что мы хотим делать на поле. Надо бегать, биться до самого конца. Стандарты отрабатываем. На каждый стандарт буду стараться забивать. А чтобы справиться с натиском Месси, должна обороняться вся команда. Для нас важнее всего показать хорошую командную игру. Видно, что маленькие страны умеют в футбол играть. В современном футболе даже Аргентине не хватает одного лишь Месси, важно быть командой.



Всегда лучше играть при полных трибунах. Для игрока нет ничего лучше, если фанаты стоят за тобой. Мы замечаем, что болельщики приходят и поддерживают нас», — сказал Нойштедтер в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

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