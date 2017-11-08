Тихонов: даже оставшись в меньшинстве, «Крылья» были на голову выше «Томи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал выездное поражение от «Томи» (0:1) в матче 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

«Как и домашний матч с «Томью», проиграли игру со стандарта. В то же время, если брать первый и второй таймы, они получились совершенно разными. Даже оставшись в меньшинстве, мы контролировали игру и проводили контратаки – были на голову выше, чем хозяева. Поэтому крайне обидно такие матчи проигрывать.

Мы хорошо понимаем, что команда у нас в настоящий момент невысокая, поэтому стандартные положения – особенно против «Томи» — это очень опасно. Но по второму тайму, особенно после удаления, у меня к ребятам вопросов нет. Старались, в одном из эпизодов мяч попал в руку игроку «Томи» в штрафной, но, наверное, сегодня просто не наш день.



Нам не хватает футбольной наглости, настырности в штрафной, умения влезть и обострить, сыграть, как в последний раз. Команда старалась – здесь вопросов нет. Обидно проигрывать такие игры. Повторюсь, что один стандарт сегодня решил всю игру. Потому что «Томь», поведя в счёте, стала обороняться более сконцентрированно, и нам пришлось тяжеловато. Хотя полумоменты были. Мы сами виноваты, будем разбираться и двигаться вперёд. Посыпать голову пеплом нам некогда», — сказал Тихонов.