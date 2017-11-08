Офицер по борьбе с расизмом: клуб РФПЛ отказался присылать видео со стадиона

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин рассказал, помогают ли клубы РФПЛ искать фанатов-расистов.
«Что касается персональной ответственности за проявления расовой нетерпимости на стадионах, то 7 ноября состоялся круглый стол в Госдуме. В том числе был затронут и этот вопрос. Именно от Госдумы зависит совершенствование законодательства. Ещё очень важно, чтобы все клубы шли навстречу.
Все ли идут? Хороший вопрос. Пытаемся взаимодействовать. Всем нужно понять, что ЧМ-2018 в нашем случае – это не конечная цель, а возможность внедрить новые практики. Нам вообще нужно создать комфортную атмосферу на футболе. Мы запрашивали съёмку со стадиона, но нам не предоставили. Речь о команде РФПЛ. С моей стороны будет некорректно её называть», — сказал Смертин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Алексеем Смертиным читайте на «Чемпионате».