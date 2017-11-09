Ибрагимович: после моего ухода от сборной Швеции никто ничего не ждёт

Бывший лидер сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от предстоящих встреч шведов с соперниками из Италии за право участия на чемпионате мира — 2018 в России.



«Предстоят две отличные игры, сложные для обеих команд. Соперники сделают всё, чтобы выйти на чемпионат мира, и это будет похоже на финал кубковых соревнований. Плей-офф совершенно отличается от игр на групповой стадии.



Сборная Швеции играет без давления, потому что с тех пор, как я ушёл, никто из них ничего не ждёт, начиная со СМИ и заканчивая болельщиками. Когда я играю, уровень поднимается и снижается в моё отсутствие. Однако этот состав остаётся хорошим коллективом, но с меньшей ответственностью на плечах. Эти игроки не очень опытные, но сам проект амбициозен», — сказал Ибрагимович в интервью для Sky Sport Italia.

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