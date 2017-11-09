Бразильский полузащитник отметился эффектным автоголом в матче Кубка Катара

В матче Кубка Катара между командами «Аль-Гарафа» и «Катар СК» был забит курьёзный автогол. На 25-й минуте после атаки футболистов «Аль-Гарафы» левым флангом и прострела в центр штрафной площади бразильский полузащитник «Катар СК» Бруно Галло в падении срезал мяч в девятку ворот своей команды, открыв счёт в матче.

Футболисты «Катар СК» смогли отыграться на 35-й минуте, однако победа в итоге осталась за «Аль-Гарафой» — решающий гол был забит на 84-й минуте.

Видео автогола можно посмотреть на странице Qatar Stars League в «Твиттере».