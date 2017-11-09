Янг: буду играть за сборную Англии, пока не откажут ноги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал свой вызов в сборную Англии на товарищеские матчи с командами Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября). В последний раз Янг выходил на поле в футболке национальной команды в сентябре 2013 года в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

«Я всем показал, что заслуживаю места в национальной команде. Хочу играть в каждом матче. До чемпионата мира ещё далеко, но каждый английский футболист хочет сыграть там.

Я никогда не отказывался играть за сборную и не думал, что дверь в команду передо мной закрыта. Когда у вас есть шанс представлять свою страну, это большая честь. Поэтому я не завершу карьеру в сборной, пока у меня не откажут ноги», — приводит слова Янга Goal.