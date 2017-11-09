Азар: поработать под руководством Зидана – это мечта

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар, который находится в расположении национальной команды, рассказал, что мечтает поработать под руководством главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

«Поработать под руководством Зидана – это мечта. Он был моим кумиром, когда я был маленьким. Я очень уважаю его», — сказал Азар в эфире RTL TVI.

Также Азар поделился ожиданиями от ЧМ-2018 в России.

«Мы с нетерпением ждём начала этого турнира, но самое главное – провести хороший клубный сезон, прежде чем серьёзно подготовиться к чемпионату мира», — заключил Азар.