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Азар: поработать под руководством Зидана – это мечта

Футбол

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар, который находится в расположении национальной команды, рассказал, что мечтает поработать под руководством главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

«Поработать под руководством Зидана – это мечта. Он был моим кумиром, когда я был маленьким. Я очень уважаю его», — сказал Азар в эфире RTL TVI.

Также Азар поделился ожиданиями от ЧМ-2018 в России.

«Мы с нетерпением ждём начала этого турнира, но самое главное – провести хороший клубный сезон, прежде чем серьёзно подготовиться к чемпионату мира», — заключил Азар.

Азар рассказал, что после поражения от «Ромы» Конте накричал на игроков «Челси»
Источник: La Dernière Heure Сообщить об ошибке
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Сборная Бельгии — Футбол ФК Реал Мадрид Челси Зинедин Зидан Эден Азар
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