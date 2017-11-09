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Доменек: Канте — символ. Думаю, Дешам будет строить команду вокруг него

Футбол

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высоко ценит полузащитника «Челси» Н’Голо Канте. Специалист считает, что именно вокруг него наставник сборной Франции Дидье Дешам и будет строить команду.

«Видно, что есть две сборные – с Канте и без него. Его не видно в игре, но если последить за ним, то заметна работа, которую он проделывает. Канте – символ. Он делает других лучше. Если я возглавлю большой клуб, первым, кого я куплю, будет Канте.

Думаю, Дешам будет строить команду вокруг него. То же самое в «Челси», так же было в «Лестере». У вас как у тренера никогда не будет с ним проблем», — цитирует Доменека Goal.

Канте признался, что после травмы он, выходя на поле, испытывает страх
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Франции — Футбол Челси Дидье Дешам Н'Голо Канте Раймон Доменек
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