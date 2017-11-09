Доменек: Канте — символ. Думаю, Дешам будет строить команду вокруг него

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек высоко ценит полузащитника «Челси» Н’Голо Канте. Специалист считает, что именно вокруг него наставник сборной Франции Дидье Дешам и будет строить команду.

«Видно, что есть две сборные – с Канте и без него. Его не видно в игре, но если последить за ним, то заметна работа, которую он проделывает. Канте – символ. Он делает других лучше. Если я возглавлю большой клуб, первым, кого я куплю, будет Канте.

Думаю, Дешам будет строить команду вокруг него. То же самое в «Челси», так же было в «Лестере». У вас как у тренера никогда не будет с ним проблем», — цитирует Доменека Goal.