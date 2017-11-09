Раньери: шведы играют компактно, но у них больше нет волшебника

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от стыковых матчей между сборными Италии и Швеции за право сыграть на чемпионате мира 2018 года.

«Я не думаю, что Италия пропустит чемпионат мира, но если это и произойдёт, это не будет катастрофой. Катастрофа – это что-то другое.

Проблема в том, что мы как итальянцы не знаем, как принять поражение. Если мы пропустим чемпионат мира после двух матчей, в которых обе сборные выложатся на 100%, тогда мои комплименты Швеции.

У шведов нет Ибрагимовича. Кто-то вроде него всегда может что-то придумать, забить гол из ничего. Да, они будут играть компактно, но у шведов больше нет волшебника Ибрагимовича», — цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.

Первый стыковой матч Швеция – Италия будет сыгран 10 ноября. Начало – в 22:45 мск.