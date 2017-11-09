«Реал» нацелился на вратаря «Атлетика» Аррисабалагу

Вратарь «Атлетика» из Бильбао Кепа Аррисабалага попал в сферу интересов «Реала». Мадридцы внимательно следят, как развивается процесс продления контракта с 23-летним голкипером, чей договор действует до лета 2018 года. AS сообщает, что договориться стороны никак не могут.

«Реал» видит в Аррисабалаге вратаря с большим будущим и хочет сделать первым номером. Если до декабря «Атлетик» не убедит голкипера продлить контракт, он сможет вести переговоры с любым заинтересованным клубом.

«Атлетик» предложил вратарю увеличение зарплаты, которая будет расти каждый год в течение четырёхлетнего договора. При этом в контракте намерены прописать сумму отступных в размере € 75 млн – самая высокая в клубе.

Агенты игрока считают, что раз руководство хочет прописать такие отступные, то и зарплата вратаря должна быть самой высокой. Пока же Аррисабалаге предлагают оклад на сумму в € 2,2 млн в год. «Реал» готов сделать более выгодное во всех смыслах предложение.